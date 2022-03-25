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Российские военные переходят воевать на сторону Украины – разведка

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 03:45
фото: Getty Images

Российские военные не просто складывают оружие, но и переходят воевать на сторону Украины.

Источник: Главное управление разведки МО Украины в Телеграмм

Дословно: "Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина".

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Темы: войнаразведка
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