Российские военные переходят воевать на сторону Украины – разведка

Российские военные не просто складывают оружие, но и переходят воевать на сторону Украины.

Источник: Главное управление разведки МО Украины в Телеграмм

Дословно: "Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина".