Россия перебрасывает новых военных в Беларусь и катера в Азовское море - сводка

Российский оккупант перебрасывает новые силы в Беларусь, которую использует как площадку для наступательных действий на Украину, и суда в Азовское море, ВСУ держит оборону по всем направлениям агрессии.

Источник: дневная сводка Генштаба

Дословно: "Противнику не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.

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Продолжаются меры пополнения потерь оккупационных войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й ОМСБР (Кяхта), 5-й ОТБР (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й ОМСБР (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил РФ".

Детали: На Волынском направлении противник активных действий не производил. Вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая.

На Полесье противник наступательных действий не производил. Сосредотачивает усилия на обстрелах позиций ВС Украины в районах н.п. Новая Буда, Наливайковка, Озерщина. Враг осуществляет перемещение подразделений, логистическое обеспечение, пытается закрепиться на захваченных рубежах. В районе Чернобыля развернут тыловой район (полевой лагерь) группировки войск Восточного военного округа.

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На Северском направлении оккупационные войска продолжают удерживать ранее захваченные рубежи, пытаются нарастить группировку и блокировать Чернигов. Не прекращают обстрелы инфраструктуры города. Продолжается воздушная разведка с использованием беспилотных летательных аппаратов. С целью понижения сопротивления со стороны гражданского населения противник распространяет пропагандистские листовки.

Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать позиции на подступах к Сумам и Харькову, восстанавливает потери в технике и живой силе. Не прекращает использовать авиацию и артиллерию для уничтожения жилых кварталов городов.

В районе города Изюм противник предпринял попытку прорыва обороны наших войск с юга, в районе Каменки, остановлен в районе Тихоцкого. Идет уничтожение вклинившегося врага.

На Донецком направлении противник продолжает восстановление потерь, перегруппировку подразделений с одновременным применением огня артиллерии и авиации по инфраструктуре мирных городов. Не отказывается от плана выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении, на временно занятых территориях оккупант пытается установить свою "власть", в частности, силами подразделений росгвардии. Проведены мероприятия по изоляции железнодорожной станции Херсон.

Противник наращивает корабельный состав флота в акватории Азовского моря. Зафиксирован проход по Керченскому проливу в северном направлении малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" и двух десантных катеров.

Отмечается, что группировка сил обороны Украины продолжает оборонную операцию, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника, защищает государственную границу Украины, уничтожает врага на земле, в воздухе и в море.