Не только "Челси": какие европейские футбольные клубы россиян еще не под санкциями

Пока что санкции наложили только на "Челси" Романа Абрамовича за его близкие отношения с режимом Владимира Путина, хотя он – не единственный российский олигарх-владелец футбольного клуба в Европе.

Источник: Tribuna.com

Детали: Другие футбольные клубы состоятельных россиян по-прежнему живут спокойно.

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Дмитрий Рыболовлев владеет клубом "Монако" (с 2011 года) и бельгийским клубом "Серкль Брюгге" (с 2017-го).

Рыболовлев – бывший владелец "Уралкалия", владеет греческим островом.

Он был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу возможного вмешательства РФ в выборы в США – комиссия исследовала приобретение им виллы Дональда Трампа по вероятно завышенной стоимости. Также он есть в "кремлевском докладе" Минюста США – перечне приближенных к режиму Путина чиновников и олигархов.

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ЕС не считает его сторонником Путина, а сам россиянин уверяет, что все состояние получил еще до 1999 года – до прихода Путина к власти, и вообще "не имеет с ним никаких отношений".

После начала войны Рыболовлев через пресс-релиз "Монако" заявил, что его фонд пожертвовал "значительную сумму" на гуманитарную помощь Украине, также монегаски направили с этой целью часть дохода от матча с "ПСЖ".

Валерий Ойф - "Витесс" (2018).

Он – один из самых близких друзей Абрамовича и клуб купил у друзей владельца "Челси".

Ойф был вице-президентом "Сибнефти", сенатором Совета Федерации от Омской области, затем возглавлял золотодобывающую компанию Абрамовича Highland Gold.

Клуб "Витесс" только через неделю после российского вторжения сделал заявление по поводу этих событий, избежав слова "война" или "вторжение", а сам владелец заявил, что продаст клуб и уже покинул пост в Наблюдательном совете.

Максим Демин – "Борнмут" (полноценным владельцем клуба стал в 2013 году),

Демин начинал бизнес-карьеру советником гендиректора "Татнефти" (Татарстан). В 2005 году он покинул компанию и переехал в Лондон, уже оттуда его фирма продолжила сотрудничать с "Татнефтью". Являлся акционером банков "Зенит", "Ак Барс" и "Веста", а также "Независимой страховой группы".

"Борнмут" на агрессию РФ отреагировал лишь одним твитом, а самому Демину санкции не угрожают: спасает британский паспорт.

Антон Зингаревич – болгарский клуб "Ботев" (2021).

Когда-то он владел еще клубом "Рединга" (2012-2014), от которого фактически самоустранился.

Отец этого россиянина Борис Зингаревич с декабря 2000 года возглавляет группу компаний "Илим", крупнейшую компанию в лесной и деревообрабатывающей отрасли, а также со своим братом-близнецом активно занимался застройкой Санкт-Петербурга.

В "Илиме" подчиненным Зингаревича в 90-х был Дмитрий Медведев, которому Путин разрешил с 2008 по 2012 год временно занимать должность президента. Издание "Проект" утверждает, что тот позже даже помог Зингаревичу разрешить конфликт с Олегом Дерипаской.

Антона Зингаревича в России подозревали в мошенничестве: он должен многомиллиардные суммы сразу нескольким российским банкам и скрывался за границей, однако в 2019 году российское МВД прекратило его уголовное преследование.

Ни "Ботев", ни сам Зингаревич не комментировали вторжение РФ, никаких сообщений о вероятности санкций или причинах их неналожения тоже нет.

Сергей Ломакин и Роман Дубов – латвийский клуб "Рига", кипрский клуб "Пафос".

Ломакину еще принадлежит российская "Родина". Ломакин и Дубов в разное время пытались инвестировать и в другие клубы: "Волынь", "Сент-Этьен" и "Стандарт".

Связи с российским режимом у Ломакина и Дубова не прослеживаются.

Дубова и Ломакина иногда называют гражданами ЕС.

"Рига" публично выступила против войны, "Пафос" молчит.

Греческо-российский бизнесмен Иван Саввиди – ПАОК (2012).

Саввиди – дважды депутат Госдумы от "Единой России" (избирался в 2003 и 2007 годах), участвовал в соборах РПЦ, обладатель четырех государственных и двух церковных наград. Путин лично поздравлял его с днем ​​России. У него есть бизнес в оккупированных Крыме и ОРДЛО.

Из клуба агрессию РФ комментировал его главный тренер Резван Луческу.

Саввиди пообещал выделить одну из своих гостиниц в Греции для размещения украинских беженцев, а в отношении санкций – AFP со ссылкой на источники в министерстве экономики Греции говорит, что он может быть одной из следующих целей.