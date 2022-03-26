Сумская область: ВСУ показали разбитую технику оккупантов в Тростянце
Суббота, 26 марта 2022, 17:09
Украинские военные опубликовали фото остатков российской техники в Тростянце Сумской области.
Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ, Генштаб ВСУ
Дословно Стратком ВСУ: "Даже мокрого места не оставим от "второй армии мира".
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"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части".
Детали: Генеральный штаб ВСУ подписал опубликованные фото как "остатки техники российских оккупантов в Тростянце Сумской области".
Что предшествовало: За город Тростянец Сумской области шли ожесточенные бои. В частности, в пятницу во время боев в Тростянецкой общине был поврежден газопровод.
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