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Сумская область: ВСУ показали разбитую технику оккупантов в Тростянце

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 17:09
Сумская область: ВСУ показали разбитую технику оккупантов в Тростянце
Остатки техники оккупантов в Тростянце, фото Генштаба ВСУ

Украинские военные опубликовали фото остатков российской техники в Тростянце Сумской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ВСУ, Генштаб ВСУ

 
фото Генштаба ВСУ

Дословно Стратком ВСУ: "Даже мокрого места не оставим от "второй армии мира".

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"Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части".

Детали: Генеральный штаб ВСУ подписал опубликованные фото как "остатки техники российских оккупантов в Тростянце Сумской области".

 
 
 

Что предшествовало: За город Тростянец Сумской области шли ожесточенные бои. В частности, в пятницу во время боев в Тростянецкой общине был поврежден газопровод.

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Темы: Сумская областьВооруженные силывойна
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