Сумщина: ЗСУ показали розбиту техніку окупантів у Тростянці

Українські військові опублікували фото залишків російської техніки у Тростянці Сумської області.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, Генштаб ЗСУ

фото Генштабу ЗСУ

Дослівно СтратКом ЗСУ: "Навіть мокрого місця не залишимо від "другої армії світу".

"Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде за планом, фінальної його частини".

Деталі: Генеральний штаб ЗСУ підписав опубліковані фото як "залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині".

Що передувало: За місто Тростянець на Сумщині точилися запеклі бої. Зокрема, у п'ятницю під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.