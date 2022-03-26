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Сумщина: ЗСУ показали розбиту техніку окупантів у Тростянці

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 17:09
Сумщина: ЗСУ показали розбиту техніку окупантів у Тростянці
Залишки техніки окупантів у Тростянці, фото Генштабу ЗСУ

Українські військові опублікували фото залишків російської техніки у Тростянці Сумської області.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, Генштаб ЗСУ

 
фото Генштабу ЗСУ

Дослівно СтратКом ЗСУ: "Навіть мокрого місця не залишимо від "другої армії світу".

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"Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде за планом, фінальної його частини". 

Деталі: Генеральний штаб ЗСУ підписав опубліковані фото як "залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині".

 
 
 

Що передувало: За місто Тростянець на Сумщині точилися запеклі бої. Зокрема, у п'ятницю під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.

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Теми: Сумська областьЗбройні силивійна
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