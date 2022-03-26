Сумщина: ЗСУ показали розбиту техніку окупантів у Тростянці
Субота, 26 березня 2022, 17:09
Українські військові опублікували фото залишків російської техніки у Тростянці Сумської області.
Джерело: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, Генштаб ЗСУ
Дослівно СтратКом ЗСУ: "Навіть мокрого місця не залишимо від "другої армії світу".
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"Українське сафарі 2.0" у Тростянці Сумської області йде за планом, фінальної його частини".
Деталі: Генеральний штаб ЗСУ підписав опубліковані фото як "залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині".
Що передувало: За місто Тростянець на Сумщині точилися запеклі бої. Зокрема, у п'ятницю під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.
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