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Войска РФ попытаются оцепить украинские силы на востоке - разведка Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 08:46

Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.

Что касается севера Украины, то поле боя там остается преимущественно статическим, а локальные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

25 марта российское минобороны заявило, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.

В Пентагоне заметили, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы к востоку от остальных.

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Темы: разведкавойнаУкраинаВеликобритания
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