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Северная Македония высылает 5 российских дипломатов

Понедельник, 28 марта 2022, 15:23

МИД Северной Македонии вызвал посла России и вручил ему ноту о выдворении пяти российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 24.mk.

Посла России Сергея Базникина в понедельник вызвали в Министерство иностранных дел Северной Македонии, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой пять сотрудников посольства России названы персонами нон грата.

"По информации, полученной от компетентных органов, указанные лица совершали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в течение следующих пяти дней должны будут покинуть территорию Республики Северная Македония", - говорится в заявлении ведомства.

В прошлом году МИД Северной Македонии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, одного в мае, а другого – в августе, и выслал их из страны. В обоих случаях Россия отреагировала зеркальными мерами, то есть выслала македонских дипломатов из Москвы.

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Темы: МакедонияРосcиядипломатические отношения
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