Россия готовится 4 марта объявить военное положение – Данилов

По данным украинской разведки, Россия намерена 4 марта объявить военное положение.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Это данные нашей разведки, что с 4 марта Российская Федерация хочет действительно ввести военное положение в своей стране".

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"Я хочу посмотреть, каким образом будут на это реагировать города Москва, Санкт-Петербург, другие города, где гораздо больше интеллигенции, понимающей, что происходит вообще на территории РФ".

Детали: Данилов подчеркнул, что поскольку у президента РФ Владимира Путина не хватает "пушечного мяса", он может призывать детей в армию и отправлять в Украину, "чтобы они попадали в нашу мясорубку".

"Я не понимаю, зачем он это делает", – отметил секретарь СНБО.