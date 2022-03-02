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Данилов: Многие в РФ считают, что у Путина нарушения здоровья

Катерина ТищенкоСреда, 2 марта 2022, 23:40
Данилов: Многие в РФ считают, что у Путина нарушения здоровья
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что в последнее время многие в России считают президента страны Владимира Путина нездоровым.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают в последнее время логики действий, которые есть у Путина. Очень многие считают, что у него совсем какие-то нарушения со здоровьем, и то, что сейчас происходит – это последствия этого процесса".

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"Когда он проводит встречи со своими подчиненными, он сидит от них на расстоянии до 15-20 метров. Я не знаю, что там у него происходит. Но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда нужно к врачам обращаться".

Темы: ДаниловПутинРосcия
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