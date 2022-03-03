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93% украинцев поддерживают Зеленского

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 07:38
фото: ОП

Согласно опросам, 93% украинцев поддерживают деятельность президента Зеленского.

Источник: Рейтинг

Детали: Самая высокая поддержка действий Зеленского – на западе страны, она составляет 85%.

В центре поддержка среди опрошенных – 83%. На юге – 78% и на востоке – 64%.

Опрос проводился 1 марта по телефону и онлайн среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

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Напомним: Согласно опросу, проведенному в феврале, до начала войны, Зеленский и Порошенко сократили разрыв в президентском рейтинге.

Рейтинг доверия к политикам по состоянию на 23 февраля возглавлял Владимир Зеленский – ему доверяли 41% опрошенных.

Темы: Зеленскийрейтингсоциология
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