В Тростянце Сумской области ВСУ уничтожили вражескую технику

В городе Тростянец Сумской области Вооруженные силы уничтожили вражескую технику и остановили вражеские колонны техники вокруг города.

Источник: Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

Дословно: "…благодаря ВСУ мы уничтожили вражескую технику точечными ударами! Также остановили вражеские колонны техники вокруг города".

Детали: В сообщении Живицкого говорится, что Тростянец был "полностью оккупирован военными РФ".

Уточняется, что "возле райотдела полиции, в самом центре Тростянца, стояла тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино".

А в центральной части стояли "Грады" и САУ.

Также отмечается, что городской совет работает.

Что было раньше: Город Тростянец, расположенный между Сумами и Ахтыркой, заняли российские войска.

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о переговорах с россиянами в Конотопе, согласно которым войска РФ обещают не вводить войска в регион.