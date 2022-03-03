В Тростянце Сумской области ВСУ уничтожили вражескую технику
В городе Тростянец Сумской области Вооруженные силы уничтожили вражескую технику и остановили вражеские колонны техники вокруг города.
Источник: Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook
Дословно: "…благодаря ВСУ мы уничтожили вражескую технику точечными ударами! Также остановили вражеские колонны техники вокруг города".
Детали: В сообщении Живицкого говорится, что Тростянец был "полностью оккупирован военными РФ".
Уточняется, что "возле райотдела полиции, в самом центре Тростянца, стояла тяжелая огнеметная система залпового огня "Буратино".
А в центральной части стояли "Грады" и САУ.
Также отмечается, что городской совет работает.
Что было раньше: Город Тростянец, расположенный между Сумами и Ахтыркой, заняли российские войска.
Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о переговорах с россиянами в Конотопе, согласно которым войска РФ обещают не вводить войска в регион.