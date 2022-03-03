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Возле Баловного ВСУ уничтожили вражеский десант

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 09:35
ВСУ, фото: Минобороны

Министерство обороны сообщает о ситуации, касающейся российского вторжения в Украину, в частности в сообщении говорится об уничтожении вражеского десанта в районе населенного пункта Баловно.

Источник: Минобороны

Дословно: "Оккупационные войска, не добившись успеха почти на всех направлениях, на которых совершали продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи и контратаковать и блокировать силы оккупантов по разным направлениям".

Детали: На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, не имея успеха в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

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Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Впервые русские военные преступники признали факт массовой смерти и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса.

Напомним: За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

Темы: войнаМинобороныВооруженные силы
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