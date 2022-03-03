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На Одессу идут вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров – Минобороны

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 08:31
Иллюстративное фото русских кораблей, Getty Images

Министерство обороны сообщает о ситуации, касающейся российского вторжения в Украину, в частности в сообщении говорится, что в Одессу двигаются вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров.

Источник: Минобороны

Дословно: "В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса".

Напомним: Возле Баловного ВСУ уничтожили вражеский десант.

За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

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Темы: Черное мореОдессавойна
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