На Одессу идут вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров – Минобороны

Министерство обороны сообщает о ситуации, касающейся российского вторжения в Украину, в частности в сообщении говорится, что в Одессу двигаются вражеские корабли в сопровождении ракетных катеров.

Источник: Минобороны

Дословно: "В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса".

Напомним: Возле Баловного ВСУ уничтожили вражеский десант.

За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.