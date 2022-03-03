ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный
Четверг, 3 марта 2022, 10:12
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает о сбитом российском самолете СУ-30 над Ирпенем.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь: "Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!"
Напомним: Возле Баловного ВСУ уничтожили вражеский десант.
За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.
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