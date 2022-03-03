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ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Четверг, 3 марта 2022, 09:12
ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный
СУ-30, фото: Википедия

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщает о сбитом российском самолете СУ-30 над Ирпенем.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!"

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Напомним: Возле Баловного ВСУ уничтожили вражеский десант.

За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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