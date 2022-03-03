Укрзализныця предоставила вагоны-рефрижераторы для вывоза мертвых оккупантов
Укрзализныця предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.
Источник: прессслужба Укрзализныци
Дословно: "Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть, сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии".
Детали: Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых российских оккупантов.
В настоящее время они находятся на станциях в ожидании полной погрузки.
Кроме того, "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
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