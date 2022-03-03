ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!".

Детали: Данилов также подчеркнул, что Беларусь "все больше фиксируется" как пособник государства-террориста РФ.

Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы используются в войне с Украиной.