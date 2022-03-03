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Арахамия: Программа минимум на переговорах – гуманитарные коридоры

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 14:01

Один из участников делегации для переговоров с РФ Давид Арахамия сообщил, что встреча с россиянами начнется через два часа, а самого маленького, чего ожидает Украина – гуманитарные коридоры.

Источник: Арахамия в Facebook, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук в эфире "Украина 24"

Прямая речь Арахамии: "Начинаем через два часа (очевидно, в 16:00 по Киеву – ред.)

Программа минимум – гуманитарные коридоры.

Дальше – по обстоятельствам".

Прямая речь Верещук: "Две самые горячие точки сейчас: Мариуполь и Херсон. Мы обратились в Красный Крест с требованием обеспечить гуманитарные колонны белым флагом. Мы сформируем необходимый гуманитарный груз: еда, лекарства. Все, что нужно эвакуировать людей, особенно женщин и детей.

Нам нужно нейтральное знамя, но чтобы его получить, Россия должна согласиться на такой конвой. Россия не согласна. Искажает информацию. С ними мы не ведем переговоров. С ними ведет переговоры Красный Крест. Мы ждем результатов".

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Темы: Арахамия ВерещукРосcиявойна
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