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Переговоры Украины и России начались

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 16:56
фото: твиттер Подоляка

Начался второй этап переговоров Украины с Россией.

Источник: собеседник "Украинской правды"

Детали: Программа минимум на которую рассчитывает Украина по результатам переговоров – гуманитарные коридоры.

Сейчас самые горячие точки в Украине: Мариуполь и Херсон. Украина обратилась в Красный Крест с требованием обеспечить гуманитарные колонны под белым флагом.

Первый раунд переговоров между Украиной и Россией прошел 28 февраля.

В целях безопасности переговорщиков о месте встречи украинская делегация решила не сообщать.

Украинскую сторону на переговорах возглавляет министр обороны Алексей Резников. Среди других представителей делегации Украины советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Напомним:

Темы: РосcияУкраинавойна
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