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Чернигов: в результате авиаударов РФ погибли минимум 22 человека

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 17:18
последствия авиаудара по Чернигову 3 марта, фото ОГА

В результате российских авиационных ударов в Чернигове из-под завалов изъяты тела уже 22 человек.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "По состоянию на 15:30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются".

Что предшествовало: 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Российская авиация также атаковала две школы в Чернигове и частные дома.

Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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