Чернигов: в результате авиаударов РФ погибли минимум 22 человека

В результате российских авиационных ударов в Чернигове из-под завалов изъяты тела уже 22 человек.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "По состоянию на 15:30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются".

Что предшествовало: 3 марта российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Российская авиация также атаковала две школы в Чернигове и частные дома.