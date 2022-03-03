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В Гостомеле продолжаются ожесточенные бои: украинский спецназ уничтожил 20 БМД россиян

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 20:42
В Гостомеле продолжаются ожесточенные бои: украинский спецназ уничтожил 20 БМД россиян
Уничтоженная техника российских оккупантов в Ирпене 3 марта 2022 года. фото иллюстративный getty images

В пригороде Киева в Гостомеле продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими спецназовцами.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "Идет бой за контроль над городом Гостомель.

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Бой ведет сводная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления"

Детали: В течение суток 3 марта спецназовцы Украины уничтожили 20 боевых машин десанта морской пехоты РФ.

Предыстория:

  • Как сообщают эксперты Центра оборонных стратегий, на киевском направлении боевых действий наиболее опасным остаются северо-западные пригороды, в том числе
  • Буча и Гостомель.Севернее Киева заметили очень длинную колонну военной техники российских оккупантов, однако в течение последних трех суток она оставалась на том же месте.

Темы: Киевская областьРосcиявойнабоевые действия
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