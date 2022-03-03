В Гостомеле продолжаются ожесточенные бои: украинский спецназ уничтожил 20 БМД россиян

Уничтоженная техника российских оккупантов в Ирпене 3 марта 2022 года. фото иллюстративный getty images

В пригороде Киева в Гостомеле продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими спецназовцами.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "Идет бой за контроль над городом Гостомель.

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Бой ведет сводная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления"

Детали: В течение суток 3 марта спецназовцы Украины уничтожили 20 боевых машин десанта морской пехоты РФ.

‼️#працюєГУР🦉

🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД



Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH ВИДЕО ДНЯ March 3, 2022

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