В Гостомеле продолжаются ожесточенные бои: украинский спецназ уничтожил 20 БМД россиян
В пригороде Киева в Гостомеле продолжаются бои между российскими оккупантами и украинскими спецназовцами.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны
Дословно: "Идет бой за контроль над городом Гостомель.
Бой ведет сводная группа спецназовцев под руководством ГУР МО Украины и подготовленные ими местные группы сопротивления"
Детали: В течение суток 3 марта спецназовцы Украины уничтожили 20 боевых машин десанта морской пехоты РФ.
‼️#працюєГУР🦉— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 3, 2022
🔥Спецпризначенці Головного управління розвідки МО України знищили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД
Триває бій за контроль над містом Гостомель. В районі місцевого склозаводу станом на 18.30 вже знищено 10 бойових машин десанту ворога. 1/2 pic.twitter.com/6pGO1NFcRH
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Предыстория:
- Как сообщают эксперты Центра оборонных стратегий, на киевском направлении боевых действий наиболее опасным остаются северо-западные пригороды, в том числе
- Буча и Гостомель.Севернее Киева заметили очень длинную колонну военной техники российских оккупантов, однако в течение последних трех суток она оставалась на том же месте.