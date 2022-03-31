Российские оккупанты не оставляют попыток атаковать Украину – сводка

Враг продолжает собирать силы для атак Украины. Пока не уменьшается угроза ракетных ударов, однако оккупанты несут потери и вынуждены привлекать к войне срочников.

Источник: оперативная информация по состоянию на 30 марта 24:00

Детали: В Генштабе констатируют, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре.

Реклама:

В акватории Черного моря находятся вражеские корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополь захватчики пополнили боекомплект КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров".

Также идет перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для участия в войне.

Дословно: "По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует о исчерпании возможностей по формированию дополнительных подразделений.

ВИДЕО ДНЯ

Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и приступил к подготовке к проведению "референдума" по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области - так называемой "херсонской народной республики".

Детали: На Волынском направлении в районах населенных пунктов Пинск, Лунинец Республики Беларусь зафиксированы подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации, которые, вероятно, были выведены с территории Украины.

На Полесском направлении идет плановая перегруппировка подразделений Восточного военного округа. Ожидается перемещение указанных подразделений на другие направления.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Оккупанты сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности и продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения. В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокировки города Чернигова.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, ведет артиллерийские обстрелы города. Совершает перемещение артиллерийских подразделений в районе города Изюм, создает ударные группировки, в том числе из состава ранее выведенных войск.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов и в дальнейшем сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива. Успехов не имел.

В Мариуполе оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Ожидаются попытки провести наступление в направлениях Краматорска и Покровска, а также сосредоточение усилий в направлении Светлодарска.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Подразделениями Сил обороны восстановлен контроль над населенными пунктами Орлово, Заградовка, Кочубеевка.

В целях восстановления ранее утраченного положения противник пытается вести наступательные действия в направлении Александровки.

По имеющейся информации, командование вооруженных сил РФ с началом вооруженной агрессии против Украины потеряло несколько военных руководителей из состава высших офицеров, а именно:

командующего 1-й танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя, снятый с должности; командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Владислава Ершова, снятый с должности и арестованный; начальника штаба – заместителя командующего 35-й общевойсковой армией генерал-майора Сергея Ниркова, был тяжело ранен; начальника штаба – заместителя командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майора Андрея Серицкого, был тяжело ранен; заместителя командующего 41 общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Суховецкого, погиб; командующего 49-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Якова Рязанцева, погиб; командующего 58-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Михаила Зуска, снят с должности и арестован.