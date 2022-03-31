Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине

Четверг, 31 марта 2022, 19:24

Работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид выразили искреннее сожаление по поводу того, что не был достигнут консенсус о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине" - говорится в заявлении.

Реклама:

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике то, что Россия заблокировала необходимое единогласное решение 57 государств ОБСЕ о продлении мандата миссии, наложив вето.

"Это безответственно и неприемлемо, но действительно не удивляет", - сказал американский дипломат.

Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу украинского правительства в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников.

ВИДЕО ДНЯ

С 1291 членом миссии (814 международных и 477 национальных сотрудников) СММ является самой большой миссией в ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.

Темы: ОБСЕРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: