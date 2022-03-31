РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине

Работу Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине не продлят, соответствующее решение заблокировала РФ.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, сообщает "Европейская правда".

"Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид выразили искреннее сожаление по поводу того, что не был достигнут консенсус о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине" - говорится в заявлении.

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Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике то, что Россия заблокировала необходимое единогласное решение 57 государств ОБСЕ о продлении мандата миссии, наложив вето.

"Это безответственно и неприемлемо, но действительно не удивляет", - сказал американский дипломат.

Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу украинского правительства в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников.

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С 1291 членом миссии (814 международных и 477 национальных сотрудников) СММ является самой большой миссией в ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в начале марта объявила о прекращении деятельности в Украине после того, как ее последняя полевая миссия, размещенная в Мариуполе, была обстреляна российскими войсками.