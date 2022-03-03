Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ уничтожили еще три самолета российских оккупантов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 23:40
ВСУ уничтожили еще три самолета российских оккупантов
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Противовоздушная оборона 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле!"

Реклама:

"… экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны".

Детали: В сообщении говорится, что противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

"В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолётам врага уточняются", – сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Вооруженные силы
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: