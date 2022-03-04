ВСУ уничтожили еще три самолета российских оккупантов

Противовоздушная оборона 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле!"

"… экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны".

Детали: В сообщении говорится, что противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

"В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолётам врага уточняются", – сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Напомним: За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.