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ВСУ уничтожили еще три самолета российских оккупантов

Ольга ГлущенкоПятница, 4 марта 2022, 00:40
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Противовоздушная оборона 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно: "За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям. И в небе, и на земле!"

"… экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны".

Детали: В сообщении говорится, что противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов.

"В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолётам врага уточняются", – сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Напомним: За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

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Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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