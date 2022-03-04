В России перестают работать сайты оппозиционных западных СМИ
Ряд сайтов СМИ стал недоступным или частично доступным в России.
Источник: "Медуза" в Telegram и Twitter , "Новая газета" в Telegram
Дословно "Медуза": "Друзья. Все выглядит так, что сайт "Медузы" заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу".
"Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет".
Дословно "Новая газета": "Сайт издания BBC перестал открываться в России.
По данным GlobalCheck, его доступность – 17%, что может свидетельствовать о его блокировке с помощью ТСПУ".
Детали: Кроме того, в России недоступны (или почти недоступны) сайты "Радио Свобода" и "Deutsche Welle".
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