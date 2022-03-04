В России перестают работать сайты оппозиционных западных СМИ

Ряд сайтов СМИ стал недоступным или частично доступным в России.

Источник: "Медуза" в Telegram и Twitter , "Новая газета" в Telegram

Дословно "Медуза": "Друзья. Все выглядит так, что сайт "Медузы" заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу".

"Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет".

Дословно "Новая газета": "Сайт издания BBC перестал открываться в России.

По данным GlobalCheck, его доступность – 17%, что может свидетельствовать о его блокировке с помощью ТСПУ".

Детали: Кроме того, в России недоступны (или почти недоступны) сайты "Радио Свобода" и "Deutsche Welle".

Что было раньше:Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.

Российский телеканал "Дождь" приостанавил свою работу