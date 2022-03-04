Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России перестают работать сайты оппозиционных западных СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 4 марта 2022, 01:14
ВВС, скриншот

Ряд сайтов СМИ стал недоступным или частично доступным в России.

Источник: "Медуза" в Telegram и Twitter , "Новая газета" в Telegram

Дословно "Медуза": "Друзья. Все выглядит так, что сайт "Медузы" заблокирован в России. Обнимаем вас. Эти времена пройдут. Мы продолжаем работу".

"Ситуация такая: у части наших читателей в России сайт открывается, у части нет".

Дословно "Новая газета": "Сайт издания BBC перестал открываться в России.

По данным GlobalCheck, его доступность – 17%, что может свидетельствовать о его блокировке с помощью ТСПУ".

Детали: Кроме того, в России недоступны (или почти недоступны) сайты "Радио Свобода" и "Deutsche Welle".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было раньше:Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.

Российский телеканал "Дождь" приостанавил свою работу

Темы: РосcияСМИ
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Украинская армия совершила под Киевом контратаку и уничтожила 5 вражеских танков – МВД

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Все новости...
Росcия
Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба
В Вашингтоне возле посольства Украины арестовали двоих мужчин с оружием
Чешские оружейники передали для Украины свою продукцию
Последние новости
11:08
Ермак рассказал, как теперь выглядит день Зеленского
11:08
Японский производитель принтеров Epson приостанавливает поставки в РФ и Беларусь
11:07
Hugo Boss временно закрыл магазины в РФ
11:04
Рада планирует национализировать активы россиян и украинцев-коллаборантов
11:03
Началась трехсторонняя встреча Украины, России и Турции на уровне МИД
10:54
фотоГлава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине
10:52
Новый бред Минобороны РФ: в биолабораториях Украины экспериментировали с коронавирусом
10:47
В ЮНИСЕФ напомнили о важности прививок для детей во время войны
10:32
"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны
10:26
Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы
Все новости...