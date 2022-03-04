Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба

Пятница, 4 марта 2022, 02:48
Кулеба, фото: facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские оккупанты со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе.

Пожар уже вспыхнул".

Детали: Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.

"Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!" – отметил Кулеба.

Что предшествовало: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Запорожская АЭС загорелась.

Темы: Кулеба ДмитрийАЭСвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

обновленоЗеленский рассказал, почему не боится окружения Киева

"Мы не верили до последнего": Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Россияне планируют фейковую демонстрацию за объединение Херсонщины с Крымом
Кулеба к партнерам: Как вы можете спать, когда наших детей бомбят
Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия
Последние новости
12:47
UNIQLO приостановит работу в РФ, но не выходит из рынка
12:37
опрос42% украинцев не верят в дружеские отношения Украины и РФ даже после окончания войны
12:35
Лавров заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
12:32
Ермак о новом договоре безопасности: Будет документ для защиты Украины на века
12:29
Лавров подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе
12:25
Жена сообщила о гибели экс-нардепа Дейдея
12:22
Воздушная активность России над Украиной снизилась – британская разведка
12:13
Американские производители обуви Crocs и Skechers приостановили поставки в РФ
12:05
Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет
12:00
Абсолютное большинство украинцев верят в победу над Россией - опрос
Все новости...