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Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба

Пятница, 4 марта 2022, 01:48
Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба
Кулеба, фото: facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские оккупанты со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе.

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Пожар уже вспыхнул".

Детали: Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.

"Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!" – отметил Кулеба.

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Что предшествовало: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Запорожская АЭС загорелась.

Темы: Кулеба ДмитрийАЭСвойнаРосcия
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