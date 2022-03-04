Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские оккупанты со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе.

Пожар уже вспыхнул".

Детали: Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.

"Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!" – отметил Кулеба.

Что предшествовало: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.

Запорожская АЭС загорелась.