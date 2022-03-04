Взрыв на ЗАЭС будет в 10 раз страшнее Чернобыля – Кулеба
Пятница, 4 марта 2022, 02:48
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские оккупанты со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС, самую большую АЭС в Европе.
Пожар уже вспыхнул".
Детали: Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля.
"Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!" – отметил Кулеба.
Что предшествовало: На подступах к Запорожской АЭС продолжаются бои с россиянами. Известно, что есть пострадавшие, но точное их количество пока неизвестно.
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Запорожская АЭС загорелась.