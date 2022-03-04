На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", хотят заминировать

На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", внутри идет бой с нацгвардейцами.

Источник: источники УП на АЭС, пресс-служба АЭС в "Интерфакс-Украина"

Детали: Источники сообщили УП, что "кадыровцы" будут сейчас пытаться заминировать станцию и шантажировать.

Кроме того, российская армия обстреливает спасателей, пытающихся потушить пожар на АЭС.

Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.