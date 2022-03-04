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На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", хотят заминировать

"Украинская правда"Пятница, 4 марта 2022, 03:28
ФОТО: YOUTUBE

На Запорожскую АЭС ворвались "кадыровцы", внутри идет бой с нацгвардейцами.

Источник: источники УП на АЭС, пресс-служба АЭС в "Интерфакс-Украина"

Детали: Источники сообщили УП, что "кадыровцы" будут сейчас пытаться заминировать станцию и шантажировать.

Кроме того, российская армия обстреливает спасателей, пытающихся потушить пожар на АЭС.

Напомним: На Запорожской АЭС пожар из-за обстрелов россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если ЗАЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз страшнее Чернобыля. Горит помещение учебного и лабораторно-бытового корпуса.

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Темы: ЗапорожьеАЭС
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