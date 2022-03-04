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Еще одно российское издание прекращает работу

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 10:07

Издание Znak.com сообщило, что приостанавливает работу из-за "большого количества ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России".

Источник: "Медуза"

Детали: Пока неизвестно, намерена ли редакция возобновить работу в будущем.

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Тем временем в офис "Мемориала" в Москве пришли с обыском.

Одновременно с этим, пишет "ОВД-Инфо", обыск проводится в офисе "Гражданского содействия" — эта организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России.

Причины следственных действий неизвестны.

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Справка: "Мемориал" - международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество. Ликвидирован и запрещен в России в конце 2021 года.

Что предшествовало: Работу в России во время войны прекратили уже "Дождь" и "Эхо Москвы"

Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется вторжением, нападением или войной.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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