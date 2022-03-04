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Госдума приняла закон "о фейках": в РФ будут сажать за правду о войне

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 10:33

Госдума России в третьем и заключительном чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине.

Источник российские СМИ

Детали: Госдума приняла закон о "фейках" единогласно. 

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Что он предусматривает:

  • за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или до 3 лет колонии;
  • за заведомо ложные фейки (от должностных лиц, организованной группы, с искусственно созданными доказательствами или по мотивам ненависти или вражды) – штраф от 3 до 5 миллионов рублей или от 5 до 10 лет тюрьмы;
  • за заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, – от 10 до 15 лет лишения свободы;
  • за призывы не использовать российские войска для защиты интересов России (если нарушитель уже привлекался) – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;
  • за призывы, которые повлекли тяжкие последствия, – штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или до 5 лет тюремного заключения;
  • за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) – штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.

Напомним: Ряд нейтральных и оппозиционных СМИ в России приостанавливают свою работу из-за этого закона: в частности, "Дождь", "Эхо Москвы" и Znak.com

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", телеканала "Дождь" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется войной, вторжением или нападением.

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Темы: РосcияСМИвойна
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