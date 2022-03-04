Россия уже использовала 95% БТГр и терпит потери по всем направлениям – Данилов

Российские оккупационные войска использовали по меньшей мере 95% своих батальонно-тактических групп, а также понесут потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения Операции Объединенных Сил, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь Данилова: "Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию различных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело.

Осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Путиным методов неприкрыто террористических.

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Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел.

Детали: По словам Данилова, горячим остается Южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий по попыткам оцепления Одессы.