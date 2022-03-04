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Путин отказался от прямого разговора с Зеленским

Пятница, 4 марта 2022, 13:33
Путин отказался от прямого разговора с Зеленским
Дмитрий Песков. Фото Getty Images

Кремль отказался от прямого разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Медуза со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: Песков также заявил, что Россия не отказывается от требования денацификации Украины, о чем ранее сообщала украинская сторона.

Предыстория: 

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  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.
  • Зеленский также заявил, что готов на равных разговаривать с Владимиром Путиным на любые темы, которые беспокоят российские власти.

Темы: ПутинЗеленскийвойна
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