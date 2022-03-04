Путин отказался от прямого разговора с Зеленским

Кремль отказался от прямого разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Медуза со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова



Детали: Песков также заявил, что Россия не отказывается от требования денацификации Украины, о чем ранее сообщала украинская сторона.

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