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РФ не удалось раздать "гумпомощь" в Херсоне: украинцы с флагами не тронули подачек врага

Алена МазуренкоПятница, 4 марта 2022, 16:22
РФ не удалось раздать гумпомощь в Херсоне: украинцы с флагами не тронули подачек врага
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ "УКРИНСКОЙ ПРАВДЫ"

Россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

Источник: видео херсонцев в соцсетях

Детали: Херсонцы в соцсетях публиковали видео раздачи так называемой "гумпомощи" из России, однако граждане Украины отказались принимать участие в постановке Кремля.

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Очевидцы отметили, что будут ждать гуманитарной помощи от Украины.

Подходивших к автомобилям оккупанта освистывали.

Жители Херсона отметили, что это, вероятно, не местные. По их словам, этих людей автобусами привезли ночью в город оккупанты.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в городе отсутствует связь украинских мобильных операторов и заблокировали украинское телевидение. Позже стало известно, что МТС и Водафон работают.

Украинцев призывали не верить, если оккупанты будут распространять видео, где якобы херсонцы радостно встречают оккупантов и разбирают "гумпомощь". 

Подобные видео советуют называть постановкой для российского телевидения.

Жителей Херсона призвали выходить 5 марта в 10:00 на протест против оккупантов с национальной символикой.

Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Темы: ХерсонРосcияУкраинавойна
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