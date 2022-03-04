Россиянам отключитили Twitter

В России 4 марта заброкировали соцсеть Twitter, это произошло почти сразу после отключения Facebook.

Источник: Новая газета в Telegram

Детали: Издание в качестве доказательства опубликовало скрин, показывающий недоступность соцсети.

При этом другие СМИ пишут ,что Twitter попал в реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора, так как генпрокуратура РФ приняла решение о его блокировке 24 февраля.