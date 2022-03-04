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В Харьковской области ВСУ идут в контрнаступление против российских оккупантов

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 22:32
Мужчина идет разбитой улицей в Харькове 3 марта. фото: getty images

Харьковская военная администрация утверждает, украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков в пределах области.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в комментарии в национальном телеэфире

Прямая речь Синегубова: "Они (Вооруженные Силы Украины – ред.) выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не то, что дают отпор, но уже перешли к контрнаступлению. Например, линию врага они отодвинули в сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы...

Понимая об этом, враг практически потерял свои наступательные ресурсы, он своей бронированной техникой так массированно уже не идет. Просто прощупывает – там получилось 4-5 танков, их наши вооруженные силы уничтожили – и все, они разбежались. Был доклад 10 минут назад: наши уничтожили три вражеских танка, четвертый просто покинули, и он перешел в ВСУ в качестве трофея".

Детали: По мнению Синегубова, российские оккупанты прибегают к ракетным и авиаударам по гражданской инфраструктуре из-за невозможности одержать победу в бою с Вооруженными Силами.

Чиновник заверил, что в отдельных районах города есть проблемы с водо-, тепло и электроснабжением, но в целом в городе есть обеспечение в домах. Однако, как он объяснил, в случае попадания снарядов или бомб проживать в домах вокруг эпицентра взрыва уже нет, поэтому восстанавливать водо- или электроснабжение нет смысла.

Глава области сказал, что в Харькове организовали три логистических центра, в которые поставляют медикаменты и продукты питания. Он заверил, что совместно с волонтерами и работниками администрации они распределяют продукты питания для всех жителей. Однако в окрестности города трудно передать продукты и медикаменты, в частности в районы ХТЗ и Северной Салтовки.

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Предыстория:

  • Мэр города Игорь Терехов заверил, что ни одна власть не собирается сдавать Харьков. Перед этим в соцсетях начали распространять фейки, что Терехову дали 72 часа для подготовки к капитуляции перед российскими оккупантами.
  • По словам мэра, ситуация в городе тяжелая, и городские власти нуждаются в организации "гуманитарных коридоров" для обеспечения критических запасов медикаментов и продуктов питания.

Темы: ХарьковвойнаРосcиябоевые действия
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