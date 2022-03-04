Зеленский поблагодарил гордых украинцев в оккупации: Вас пытались унизить, но не получилось

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон. Наш Херсон. Украинский Херсон, который сегодня пытались унизить, но не получилось, не дали.

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Украинцы показали себя, не дали себя разыграть, удешевить в циничном спектакле с подачкой вместо помощи с пропагандой вместо искренности. Российские пропагандисты думали о наших людях как о себе, а увидели, что херсонцы горды и уважают себя, уважают Украину.

Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов, я чувствую насколько это рискованно, но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов, как наши люди остаются украинцами, как наши люди остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте.

Если у российских политиков еще остались глаза, они смогут увидеть, что такое Украина, что такое наша свобода.

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Оккупанты думали, что могут отключить украинцев от телевидения, отключить нашу связь, могут отобрать продукты питания, отключить электроэнергию, тепло. Они думали, что это заставит украинцев покориться, но даже если вы лишите нас кислорода, мы вдохнем полной грудью, чтобы сказать: "Долой с нашей земли!"

Даже в полной темноте мы видим правду и будем драться, пока не потемнеет в наших глазах, потому что мы воины света и сегодня никто на Земле не сможет сказать, что эта фраза – пафос".

Что было ранее: В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.

Однако, россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян.

За сутки до этого в сети распространялись сообщения о том, что в город привезут автобусами "счастливых" якобы херсонцев, которые будут "благодарить" оккупантов и выступать за "Херсонскую народную республику".