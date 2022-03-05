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Илон Маск поддержал Украину

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 02:44
Илон Маск поддержал Украину
ФОТО: GETTY

Основатель SpaceX изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине.

Источник: Twitter Маска

Дословно: "Украина, держись".

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Детали: В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

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Что предшествовало: Ранее Маск отправил в Украину терминалы спутникового интернета Starlink.

Темы: Маск
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