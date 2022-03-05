Илон Маск поддержал Украину

Основатель SpaceX изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине.

Источник: Twitter Маска

Дословно: "Украина, держись".

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Hold Strong Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Детали: В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

Что предшествовало: Ранее Маск отправил в Украину терминалы спутникового интернета Starlink.