Илон Маск поддержал Украину
Суббота, 5 марта 2022, 03:44
Основатель SpaceX изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине.
Источник: Twitter Маска
Дословно: "Украина, держись".
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Hold Strong Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Детали: В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".
Что предшествовало: Ранее Маск отправил в Украину терминалы спутникового интернета Starlink.
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