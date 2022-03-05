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Война пошла не по плану Путина, Украина способна победить – Блинкен

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 06:50
Война пошла не по плану Путина, Украина способна победить – Блинкен
Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен убежден, что Украина способна победить в пошедшей не по плану Путина войне с Россией.

Источник: Блинкен, цитирует ВВС

Прямая речь: "Если Москва намерена попытаться как-то свергнуть правительство и установить собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отбросят это".

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Детали: Блинкен отметил, что не знает, сколько будет продолжаться эта война. Вместе с тем, он высоко оценил "чрезвычайную устойчивость" украинского народа.

По мнению госсекретаря США, война уже пошла не так, как планировал президент России Владимир Путин.

Блинкен сказал, что международное сообщество стремится сделать все возможное, чтобы помочь Украине, а также "сильное давление на Россию, чтобы она прекратила войну, которую начал Владимир Путин".

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Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами и сказал, что весь мир восхищается храбростью и решительностью украинцев.

Темы: СШАвойнаРосcияПутин
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