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Шуфрич заявил, что делал селфи, чтобы показать, где он

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 12:58
Шуфрич заявил, что делал селфи, чтобы показать, где он
фото с 4 марта, о котором говорит Шуфрич

Народный депутат из ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что 4 марта, когда сообщалось, что его поймали у блокпостов терробороны, делал селфи, чтобы показать, что он в Киеве.

Источник: Шуфрич в Facebook

Прямая речь Шуфрича: "Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать что я в Киеве, выбрал это место, почему объяснять я думаю не надо. Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста. Было несколько бетонных плит, на которые в сегодняшнем Киеве уже никто не обращает внимание. Когда я практически закончил фотографироваться, не буду говорить откуда, из-за безопасности тех, кто это сделал, выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух. При этом мы не сделали ни одного выстрела, что и установили правоохранители!

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Мы остановились на месте, я дал знак своей охране ничего не делать, видя, что это точно украинцы. Мы показали им сделанные фотографии, а также полиции, которая была рядом, но потом срочно куда-то уехала. Рядом со мной был подполковник Нацполиции.

Представители теробороны, которых вы потом увидели, попросили встретиться с их руководством. Самостоятельно пошел к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал специализированные правоохранительные органы и я согласился.

Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир. Представители правоохранительных органов не нашли в этих фото ничего преступного. Но, увы, начался комендантский час и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Народный депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан в пятницу батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

Журналистка Валерия Егошина рассказала, что охрана Шуфрича отстреливалась от бойцов Теробороны.

Темы: ШуфричОПЗЖвойна
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