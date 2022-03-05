Враг обстрелял коридор для эвакуации из Мариуполя, ведутся переговоры о тишине – мэр

Российские войска нарушили режим тишины и обстреляли эвакуационный "зеленый коридор", по которому 5 марта должны были выводить из окруженного Мариуполя его жителей в Запорожье.

Источник: виеообращение мэра города Вадима Бойченко в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, в момент, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться".

Детали: По его словам, власть города сейчас ведет переговоры с оккупантами о гарантиях режима тишины, чтобы все же попытаться провести эвакуацию.

Предыстория: Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.

Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.