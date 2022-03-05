Согласована эвакуация из Мариуполя и Волновахи, россияне пообещали не стрелять

Российская армия с 9 утра по Киеву прекратит огонь и откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту, 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.

Источник: ТАСС в Twitter, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, министр реинтеграции Ирина Верещук, мэр Мариуполя Вадим Бойченко

Дословно ТАСС: "Российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 мск (09:00 по Киеву – УП) и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в МО РФ":

Детали: Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в 9 утра подтвердил: "В настоящее время имеем подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации".

В Мариуполе будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней, чтобы каждый желающий смог это сделать, заявил Кирилелко.

5 марта с 9:00 до 16:00, будет установлен режим тишины.

С 11 часов начинается эвакуация мирного населения.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:

– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

– Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193)

Также можно будет выехать на личном транспорте, но строго следовать по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00).

"Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт", – попросил Кириленко. .

"Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено", – подчеркнул он.

По Волновахе сообщалось об эвакуации 4 марта в 20:00.

Позже министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что маршрут такой: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

Из Мариуполя планируют вывезти более 200 тысяч человек, из Волновахи – более 15 тысяч.

Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация.

Мэр Мариуполя надеется, что "зеленый" коридор и "тишина" позволят начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильное соединение, обеспечить город продуктами и медикаментами первой необходимости.

Почему это важно: Мариуполь и Волноваха стали горячими точками в Донецкой области, их инфраструктуру фактически уничтожили, людям устроили по сути геноцид. Также оказались в блокаде и на грани гуманитарной катастрофы захваченные российскими войсками Бердянск и Херсон.

Россия не раз нарушала свои обещания. В частности, в августе 2014 года произошла трагедия, известная как "иловайский котел": когда иловайская группировка ВСУ оказалась в окружении и было договорено о ее безопасном выходе, гибридные российско-оккупационные войска открыли огонь и расстреляли колонны на марше.