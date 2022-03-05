Данилов: Враг пришел к открытому террору, но курс неизменен - на@уй

Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора: наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Десятый день Героического Национального сопротивления! Весь сектор безопасности и обороны Украины дает достойный отпор московским оккупантам по всем направлениям.

Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель – запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению.

Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями. Но дешевые трюки российских пропагандонов провалились".

Детали: Данилов отмечает, что ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке Харьков и Мариуполь держат оборону.

Укрепляется ТРО, армия пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень злых украинцев, союзники оказывают помощь, население доверяет и поддерживает своего президента.

Прямая речь: "Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идёт… на@уй" И его скорость будет стремительно расти".