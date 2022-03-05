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Российские олигархи вывозят имущество в Дубай – источники УП

Михаил ТкачСуббота, 5 марта 2022, 15:56

Источники "Украинской правды" в украинской разведке сообщают, что с момента объявления Россией войны Украине представители российской элиты начали вывозить имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты

Так, за время войны в Украине в Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения президента России.

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги.

 
 

26 февраля, как уже сообщала УП, перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

 
 

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

 
 

24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта. 

Этой ночью в Эмираты вылетел самолет министерства обороны Российской федерации.

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4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

 

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Темы: Росcиявойнаолигархи
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