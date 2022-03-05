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СБУ: В плен взят российский пилот, который воевал в Сирии и встречался с Асадом

Валентина РоманенкоСуббота, 5 марта 2022, 16:32
СБУ: В плен взят российский пилот, который воевал в Сирии и встречался с Асадом
фото из открытых источников

Служба безопасности Украины сообщает, что в плен взят российский пилот, участвовавший в войне в Сирии и встречавшийся с президентом этой страны Башаром Асадом.

Источник: СБУ

Дословно: "На видео – сбитый российский пилот, один из "асов" путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом. Вы можете увидеть их общее фото в нарезке выше.

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Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как "жилые дома и кварталы": "Есть просто цели с координатами...".

Детали: Отмечается, что теперь российскому летчику предстоит множество долгих разговоров с сотрудниками СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 5 марта около 12:40 вблизи Чернигова был сбит вражеский самолет. Летчики катапультировались: один погиб, другого взяли в плен.

На видео, обнародованном военными, раненый мужчина называется майором Красноярцевым из воинской части 8689. Военные спрашивают, сколько бомбометаний он совершил по мирному Чернигову. Летчик утверждает, что это был его первый вылет на Чернигов, до этого же он, мол, летал вдоль границы.

Темы: войнаРосcияСБУ
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