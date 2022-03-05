Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 17:29
Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи
МАРИУПОЛЬ, ФОТО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на территории корридоров безопасности из Мариуполя и Волновахи.

Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Дословно: "В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" в 18.00 мск (17:00 по Киеву) наступательные действия возобновлены".

Реклама:

Детали: В Минобороны РФ констатировали, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Там утверждают, что якобы "националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для укрепления своих позиций".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
  • Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.

Темы: РосcиявойнаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Росcия
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: