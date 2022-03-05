Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи

Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на территории корридоров безопасности из Мариуполя и Волновахи.

Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Дословно: "В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" в 18.00 мск (17:00 по Киеву) наступательные действия возобновлены".

Детали: В Минобороны РФ констатировали, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Там утверждают, что якобы "националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для укрепления своих позиций".

Предыстория: