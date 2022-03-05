Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи
Суббота, 5 марта 2022, 17:29
Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на территории корридоров безопасности из Мариуполя и Волновахи.
Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости
Дословно: "В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" в 18.00 мск (17:00 по Киеву) наступательные действия возобновлены".
Реклама:
Детали: В Минобороны РФ констатировали, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.
Там утверждают, что якобы "националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для укрепления своих позиций".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
- Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.