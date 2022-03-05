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Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 18:29
МАРИУПОЛЬ, ФОТО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

Минобороны России заявило о возобновлении наступательных действий на территории корридоров безопасности из Мариуполя и Волновахи.

Источник: Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Дословно: "В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" в 18.00 мск (17:00 по Киеву) наступательные действия возобновлены".

Детали: В Минобороны РФ констатировали, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Там утверждают, что якобы "националистические батальоны воспользовались "режимом тишины" для укрепления своих позиций".

Предыстория:

  • Российская армия пообещала, что с 9 утра прекратит огонь и откроет 2 гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в направлении Запорожья, планировалось, что эвакуация из Мариуполя продлится несколько дней по определенному маршруту и что 5 марта люди смогут выезжать с 11:00 до 16:00.
  • Однако в итоге российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и начала обстрел, эвакуацию перенесли и людям сказали расходиться.

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Темы: РосcиявойнаМариуполь
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