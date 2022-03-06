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Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе

Воскресенье, 6 марта 2022, 01:15
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский побеседовал с основателем компании SpaceX, разрабатывающей спутниковый интернет Starlink, Илоном Маском.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом - уже после окончания войны".

Детали: Также Зеленский пригласил Маска в Украину после окончания войны.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним: 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска обеспечить Украину Starlink и доступ к спутниковому Интернету. Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля. Первая партия станций Starlink прибыла в Украину 28 февраля.

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Как сообщалось, Маск отказался заблокировать российские новостные ресурсы после запроса иностранных правительств.

Темы: Илон МаскЗеленский
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