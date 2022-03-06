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Враг намерен захватить дамбу Каневской ГЭС – Генштаб

Воскресенье, 6 марта 2022, 01:59
Вражеский танк, фото Генштаба ВСУ

Генштаб Вооруженных сил обнародовал оперативную информацию по состоянию на окончание суток 5 марта.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Завершились десятые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ТОТ АР Крым.

К нанесению авиационных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привлекались самолеты Су-35С, Су-34, Су-25 с аэродромов на территории РБ (Барановичи, Лунинец, Лида). Кроме того, бомбардировщики Су-34 с аэродрома Бутурлиновка наносили авиационные удары по украинской инфраструктуре в районе Сумы.

Установлены сосредоточения подразделений ВС Республики Беларусь в районах населенных пунктов Грушка (Малоритский район) и Хотислав".

"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС".

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Детали: На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ силами до 18 БТГр действует в районах населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

По имеющимся данным, после перегруппировки, подразделения Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении н.п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода в юго-западную окраину Киева.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41-й и 2-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца зафиксировано перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино".

Идет перегруппировка войск врага на Броварском направлении. Осуществляется выдвижение подразделений в направлении н.п. Победа. Оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

Осуществляется выдвижение подразделений 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии, 14 армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия по направлению Днепр и Запорожье.

На Северодонецком направлении враг силами до 2 БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма. Остановлен по г. Северский Донец. Накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, производить артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении к трем БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-Десантных Войск в течение дня вели наступательные действия в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. Успеха враг не достиг.

На Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности. Нравственно-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. В то же время "председатель" самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений "ВС ПМР" в войне России против Украины.

В течение суток нанесен существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.

Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц ББМ, автомобилей и танков.

Темы: Вооруженные силывойна
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