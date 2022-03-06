Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Три тысячи американских ветеранов будут воевать за Украину

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 04:54
Три тысячи американских ветеранов будут воевать за Украину
военные США, фото:Getty Images

3 тысячи американских ветеранов изъявили желание воевать добровольцами за Украину.

Источник: Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне

Детали: 3 000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России.

Реклама:

В основном это выходцы из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

Но среди желающих есть и американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

ВИДЕО ДНЯ

Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

Темы: войнаУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Три тысячи американских ветеранов будут воевать за Украину
Россиянам не удался прорыв из Балаклеи на Днепропетровщину – советник главы МВД
Противник деморализован – Генштаб
Из Бучи и Гостомеля не могут эвакуировать людей, есть случаи расстрела гражданских
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: