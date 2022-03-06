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Три тысячи американских ветеранов будут воевать за Украину

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 05:54
военные США, фото:Getty Images

3 тысячи американских ветеранов изъявили желание воевать добровольцами за Украину.

Источник: Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне

Детали: 3 000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединяться к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России.

В основном это выходцы из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

Но среди желающих есть и американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами дать отпор российским оккупантам.

Заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.

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Темы: войнаУкраинаСША
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