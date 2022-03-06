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Противник деморализован – Генштаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 марта 2022, 07:33
Брошенная техника врага. Фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы продолжают оборону Украины, а враг деморализован и имеет низкое морально-психологическое состояние.

Источник: страница Минобороны в Facebook

Дословно: "Вооруженными Силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, неся потери, предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с нашими войсками".

"Противник пытается не потерять наступательный потенциал, но, в сложившейся обстановке, имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе.

За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован.

Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, через осведомленность о реальном положении дел".

Детали: Группировки сил обороны ведут оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, удерживания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановление контроля за утраченными территориями, осуществляющее отражение ударов средств воздушного нападения противника.

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Группировки объединенных сил проводят оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения ДШВ ВС Украины остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В Северщине проводится операция по обороне г.Чернигова.

На Волынском направлении проводятся мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.

В других направлениях части и подразделения ВС Украины проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

В целом по состоянию на данный момент потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

Темы: Вооруженные силывойна
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