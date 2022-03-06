Россияне выдумали фейк о "ядерной программе" Украины, чтобы оправдать войну

Российские пропагандисты в оправдание войны РФ против Украины пишут, что у Украины якобы была "ядерная программа", работы по которой активизировались в 2014 году..

Источник: Интерфакс, РИА Новости и ТАСС

Детали: Сразу три центральных агентства России распространили такую дезинформацию со ссылкой на "информированный источник в одном из компетентных ведомств РФ".

В частности, этим россияне пытаются оправдать нападение на Украину и захват ЗАЭС и ЧАЭС.

Дословно: "Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – ред.) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия.

Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Порошенко".

Детали: Служба внешней разведки РФ утверждала, что работы по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, "велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям". Якобы Киев мог приобрести на Западе как технологии, так и плутоний

По утверждению россиян, ключевая роль в создании ЯВУ отводилась ученым "Харьковского физико-технологического института", а помогали им коллеги из научных институтов по всей Украине, включая Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле,

Как утверждают пропагандисты, в качестве площадки разработки ядерного оружия использовали зону Чернобыльской АЭС: там якобы шли работы "как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония", так как естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон "скрывал проведение таких работ".

Как утверждается, в Украине под прикрытием проектов с другими странами "велись работы по модернизации уже имеющихся и создании новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия".

"Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия", – цитируют пропагандисты "источник".

Дословно: "В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника".( …)

Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения… в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим.

Осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить"

Почему это важно: Украина никогда не заявляла о возобновлении ядерного статуса, лишь накануне начала войны, 19 февраля, президент Владимир Зеленский сказал, что если гарантий безопасности не будет Украина будет иметь право "считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".

Президент России Владимир Путин тут же использовал это в своих целях, добавив ядерную угрозу к абсурдным аргументам для "признания ЛНР и ДНР" и начала войны против Украины, которую пропаганда РФ называет "спецоперацией".

По состоянию на 1991 год, у Украины был третий по размеру ядерный арсенал мира, однако наша страна утратила ядерный статус 2 июня 1996 года.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года совершала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.