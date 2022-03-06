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Киев ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля – Арестович

Елена РощинаВоскресенье, 6 марта 2022, 09:30
Киев ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля – Арестович
Российский БМД в Буче, фото Сергея Нуженко, "Радио Свобода"

Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска.

Источник: советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканалов

Прямая речь: "Сейчас на высшем уровне этот вопрос обсуждается с международными гуманитарными институциями, через посредников с россиянами для того, чтобы дать выход из Бучи и Гостомеля…

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Враг захватил Бучу и Гостомель практически, там удерживают наших жителей фактически в заложниках. И окружил Мариуполь… Что касается зеленых коридоров, я думаю, что этот вопрос будет решаться".

Детали: По словам Арестовича, в Гостомеле и Буче украинские войска отошли на новые позиции, чтобы не подвергать опасности мирные дома, – и россияне туда зашли, ранили много детей и не дают их эвакуировать. Дети сидят по подвалам, есть раненые и погибшие дети.

По словам Арестовича, на северо-западе Киева враг "окончательно запутался" – и там украинские войска наносят ему и ракетные, и воздушные удары, и наземные войска сдерживают.

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"Ирпень географически – это тупик, россиянам там нечего делать. Если они внимательно посмотрят на карту, они поймут, что Ирпень не вариант", – сказал советник главы ОП.

По словам Арестовича, в горячих точках "оборона осуществляется удачно, а мирных жителей нужно вывозить".

Этому предшествовало: Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что из Бучи и Гостомеля, что под Киевом, не могут эвакуировать людей: по информации местных жителей, оккупанты расстреливают даже гражданское население.

Бучанский городской совет сообщал, что российские войска продолжают беспощадно обстреливать в Буче жилые дома и убивать мирных жителей, даже детей.

Гостомель и аэродром ДП "Антонова" в первый же день войны стали эпицентром атак российских войск под Киевом.

Темы: эвакуацияКиевская областьвойна
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