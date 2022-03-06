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Враг беспощадно обстреливает Бучу, убивает даже детей, город в осаде – городской совет

Ирина БалачукВоскресенье, 6 марта 2022, 09:20
Буча. Фото ГСЧС

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать жилые дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей в г. Буча под Киевом. 

Источник: Бучанский городской совет в Facebook

Дословно городской совет: "Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины.

Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага.

Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общины о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций".

Детали: Горсовет сообщает, что Бучанская община несколько суток сидит без света, тепла, связи и интернета.

Жители также просят помочь больным и тем, кто уже несколько суток не может найти родных.

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Значительное количество жителей находятся в подвалах.

Ранее сообщалось, что из Бучи и Гостомеля под Киевом не могут эвакуировать людей, по информации местных жителей, оккупанты расстреливают даже гражданское население.

В Киевской области российские оккупнты не давали "зеленый коридор" для гражданского населения и не пускали волонтерскую помощь.

Темы: Киевская областьвойна
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